В Госдуме готовы обсуждать проект амнистии к 75-летию Победы, предложенный СПЧ

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников не исключил амнистию к 75-летию Победы, провести которую ранее предложил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Дума принимает [акт амнистии], это исключительная компетенция Государственной думы. В данный момент никаких серьезных переговоров, обсуждений не было», — пояснил Крашенинников «Интерфаксу», отметив, что «если что-то будет предметное, мы готовы к обсуждению». При этом он подчеркнул, что не стоит амнистировать те же категории граждан, что и в прошлый раз, «в противном случае честнее декриминализировать статьи [УК РФ], чем затаскивать людей и выпускать».

Ранее с подобной инициативой выступил Валерий Фадеев, который считает, что амнистию стоить провести, так как «дата большая, серьёзная». Однако какие группы заключенных должны попасть под амнистию, в СПЧ, по словам Фадеева, ещё не решили.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов предлагал СПЧ амнистировать представителей бизнес-сообщества, осужденных за экономические преступления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «При принятии решения об амнистии учитывается такое количество факторов, причём не только правовиками, не только главным управлением, но и другими подразделениями. Это сложный и ответственный процесс». Он также призвал дождаться окончания встречи президента Владимира Путина с СПЧ, чтобы понять, «насколько будет аргументированно эта тема ставиться на повестку дня и будет ли вообще».