Москва и Киев могут произвести обмен порядка 300 удерживаемых лиц

Владимир Зеленский на брифинге по итогам «нормандского саммита» в Париже рассказал о переговорах с Владимиром Путиным.

«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем – ничья», – цитирует Зеленского «РИА Новости».

Украинский лидер назвал переговоры с российским коллегой сложными и отметил, что их встреча длилась дольше запланированного времени – примерно час вместо отведенных 20 минут.

По словам Зеленского, президент России «детально разбирает» каждый вопрос, что усложняет процесс переговоров в целом. «Я просто другой человек, быстрый: я думал, раз-раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», – отметил президент Украины.

Зеленский рассказал, что до конца года домой могут вернуться 72 человека. «Честно говоря, "всех на всех" – абстрактный вопрос. Договорились, что начало блока "всех на всех" – всех согласованных на всех согласованных», – передает «Интерфакс» слова украинского лидера. Информированный источник агентства между тем сообщил, что до конца года стороны могут обменяться порядка 300 удерживаемыми лицами.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что переговоры в Париже прошли очень успешно, передает ТАСС. По ее словам, Владимир Зеленский изложил те же позиции, которые он озвучивал прежде.

По итогам встречи в Париже, прошедшей накануне, 9 ноября, и продолжавшейся около восьми часов, лидеры «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли коммюнике. В документе, в частности, говорится о том, что Минские соглашения остаются основой работы в «нормандском формате». Предполагается, что силы в Донбассе будут разведены к концу марта 2020 года в трех новых точках, а обмен удерживаемыми лицами, лишившихся свободы в ходе конфликта, произойдет в формате «всех на всех» до конца года.

Президент России Владимир Путин назвал проведенную в рамках саммита работу «очень полезной». По его мнению, в вопросе об урегулировании конфликта в Донбассе произошло «потепление». Глава государства выразил уверенность в том, что «процесс развивается в правильном направлении».

Следующая встреча «нормандской четверки» должна пройти через четыре месяца, одной из ее основных тем станут местные выборы в Донбассе.