Против региональных чиновников стали вдвое чаще возбуждать уголовные дела

Фонд «Петербургская политика» составил доклад, в котором говорится, что в 2019 году число уголовных дел против региональных чиновников почти в два раза превысило средний показатель за предыдущие три года, передает «КоммерсантЪ».

По данным доклада, в 2019 году на представителей власти в регионах завели всего 55 дел, при том что средний показатель за 2015–2018 годы составляет 28 чиновников в год. Под следствие попали 14 действующих и девять бывших глав крупных муниципалитетов, 12 региональных министров и руководителей департаментов, десять представителей федеральной власти в субъектах РФ, а также девять заместителей губернаторов и глав их администрации и один председатель регионального парламента. Больше всего таких уголовных дел было зафиксировано в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, «все чаще аресты и обыски выглядят как озабоченности госструктур ситуацией по тому или иному вопросу». Он также отметил периодические изменения в интенсивности, приведя в пример период президентских выборов, когда количество возбуждаемых уголовных дел уменьшилось.

«Силовые структуры часто напоминают о себе и своем влиянии и активно занимаются зачистками коррумпированной части региональной элиты. Но об ответственности губернаторов за непорядок на территории никто вопрос не ставит», — полагает политолог Ростислав Туровский.

Несмотря на то, что такая тенденция является реакцией на запрос общества, зачастую это может быть лишь её имитацией, реальная цель которой заключается в сведении счетов или атаках на губернатора, отмечает глава Центра электоральных практик Сергей Поляков, подчеркивая, что «желание власти вести антикоррупционную борьбу, несомненно, есть».