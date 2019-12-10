Фадеев считает, что суд "проявил соразмерность" наказаний в московском деле

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко считает «очень сильным» нынешний состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ (СПЧ), передает «Интерфакс».

Кириенко заявил также, что деятельность СПЧ предполагает «оздание условий для развития автономных некоммерческих организаций, защиту прав человека в разных направлениях — дольщиков, русскоязычного населения, не только в России, но и некоторых странах, где их права с очевидностью подвергаются дискриминации».

При этом, по мнению первого замглавы АП РФ, в состав Совета на данный момент входят «люди очень опытные, представляющие разные сферы деятельности».

Напомним, ранее указом президента РФ Владимира Путина из состава совета были выведены Илья Шаблинский, Екатерина Шульман, Павел Чиков, Евгений Бобров и Михаил Федотов, которого на посту главы СПЧ сменил экс-глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

На встрече с Путиным 10 декабря Фадеев заявил, что Совет выступает за «соразмерность» наказаний, обсуждая тему летних митингов в Москве. По его мнению, «своими приговорами суд проявил такую соразмерность», однако Фадеев также оговорился, что «у членов совета есть и другие мнения». Под «соразмерностью», как он пояснил, понимается, что «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».