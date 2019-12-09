С 2014 года на Донбассе погибли 3339 мирных жителей, сообщает Гаагский суд

Гаагский Международный уголовный суд (МУС) ООН представил предварительные данные по расследованиям за 2019 год, передает РБК. В документе ситуации на Украине и в Крыму представлена отдельной статьей.

По данным расследователей, офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что с апреля 2014 года по август 2019 года на востоке Украины погибли 3339 мирных жителей, среди которых 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчины. При этом ранений зафиксировано более семи тысяч. Самой частой причиной называются артобстрелы, которые, как утверждается, применяются с обеих сторон.

В докладе говорится, что за это время в зоне конфликта зафиксировано более 1,2 тысячи предположительно военных преступлений, причем ответственность за большинство тяжких преступлений, по информации МУС, несут представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Гаагский суд сообщает, что с 26 февраля 2014 года в Крыму фиксировались убийства, пытки, незаконные лишения свободы, принуждение к службе в армии, высылка части населения и отъем имущества.

При этом, как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не станет участницей этого процесса, так как он «противоречит реальности», позиции Кремля и «позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма, когда они принимали решение о вхождении в состав России».

Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча лидеров четырех стран — Франции, Германии, России и Украины — в «нормандском формате», которая призвана решить вопрос с конфликтом на востоке Украины.