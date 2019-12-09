Полное упразднение ГУПов и МУПов отсрочат до 2025 года

Глава фракции «Единая Россия» Госдумы Сергей Неверов сообщил, что законопроект Федеральной антимонопольной службы о реформе государственных и муниципальных предприятий (ГУП и МУП) ведомство дополнило условием о пятилетнем переходном периоде, передает ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что изначально документ мотивировался неэффективностью таких предприятий, созданием коррупционных рисков и подрывом конкуренции на локальных рынках и был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Однако после давления со стороны региональных властей и Совета Федерации законопроект был существенно дополнен рядом послаблений.

Теперь, по словам Неверова, в список послаблений войдет продление переходного периода на пять лет вместо заявленных ранее двух: он продлится до 2025 года.

«У нас есть [территории], где кроме ГУП и МУП нет конкуренции и нет совершенно других структур, которые могли бы обеспечивать жизнедеятельность в регионе. Поэтому пятилетний период дан регионам для такого перехода», — пояснил парламентарий. Он также отметил, что в соответствии с инициативой «регионы, естественно, смогут при наличии веских оснований создавать ГУП и МУП, но в дальнейшем процедура будет происходить через оценку ФАС».

Документ во втором чтении будет рассмотрен Госдумой 10 декабря.