Беларусь ведет переговоры с НАТО о совместных военных учениях

Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев не исключил проведения совместных учений с НАТО, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Наша Нива».

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — заявил Белоконев в ответ на вопрос журналиста, почему Беларусь, констатируя стремление к нейтралитету, проводит учения лишь с Россией.

Он также отметил, что в рамках миротворческой миссии ООН планируется направить «воинский контингент» республики «в составе итальянских сил в Ливане», чтобы там «выполнять совместные задачи с сербами, итальянцами и поляками».

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что с опасением относится к проведению крупных учений НАТО «Защитник Европы — 2020». Отметим, что 7 ноября в Норвегии прошли крупнейшие в Европе учения НАТО со времен холодной войны.

При этом в середине октября пресс-служба МИДа Беларуси передавала слова замминистра иностранных дел страны Андрея Дапкюнаса, который «подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе».