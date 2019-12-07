Французская пресса обвинила российских хакеров во взломе переписки Макрона

Во Франции СМИ сообщили о возможной причастности двух групп хакеров, якобы связанных с российской разведкой, к взлому переписки президента Франции Эммануэля Макрона в период предвыборной кампании.

Издание Le Monde пишет, что это удалось установить благодаря полученным техническим данным. Со ссылкой на расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера они называют две группы APT28 (Fancy Bear) и Sandworm. Первых уже обвиняли во взломе переписки Хиллари Клинтон, а вторых — в хакерском нападении на Украину в июне 2017 года.

Французское издание утверждает, что операция против Макрона началась еще в марте 2017 года.