Зеленский предложит создать на Донбассе трехстороннюю "муниципальную стражу"

На встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить создать на Донбассе «муниципальную стражу», сообщает Espreso.TV.

По данным издания, он заявил об этом в рамках встречи с активистами, пострадавшими во время первого избиения «Беркутом» на Майдане. Об этом, как утверждается, рассказал присутствовавший на мероприятии Евгений Сердюк.

«Муниципальная стража» должна состоять пропорционально из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом от стороны ЛНР и ДНР набор должен вестись лишь из тех, кто «не стрелял, не убивал», то есть не участвовал в боевых действиях.

Отмечается, что такое решение является лишь одной из имеющихся у команды Зеленского идей.

При этом Зеленский, как утверждает издание, заверил, что в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину и не предаст интересы Украины. В Кремле ранее подтвердили информацию о предваряющей саммит отдельной встрече лидеров двух стран.