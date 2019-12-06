Трамп пообещал постпреду РФ в ООН разобраться с невыдачей виз делегатам из РФ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с выдачей виз российской делегации, отметив, что глава государства ранее не был знаком с её деталями.

«Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена. Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться», — передает его слова ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что части российской делегации Генассамблеи ООН отказали в выдаче американских виз, из-за чего они не смогли её посетить. Также посольство РФ в США заявляло, что американские власти не выдали визы членам делегации Федерального казначейства России для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне.

При этом саму встречу и вовлеченность в неё Трампа он оценил положительно: «Хорошо прошла, заинтересованно, живо, обсуждали самые разнообразные темы. [Трамп] был вовлечен, с удовольствием с нами общался, слушал и говорил много».

Отмечается, что в декабре США является председателем Совета Безопасности ООН, однако, как считает Небезя, «если не будет никаких экстраординарных событий, мы завершим [работу] рано, поэтому в этом смысле никаких сенсаций не ожидается».