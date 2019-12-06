СП посчитала работу Росимущества "дискредитирующей" идею приватизации

Счетная палата (СП) пришла к заключению, что Росимущество управляет госсобственностью неэффективно, в частности это касается управления ФГУПами, которые, несмотря на значительное сокращение их числа, продолжают увеличивать абсолютный показатель убыточности, передает «КоммерсантЪ».

По данным СП, если в 2016 году ФГУПов было 225, в 2017 году — 191, а в 2018 году — уже 115, при этом размер суммарного годового убытка от них продолжал увеличиваться, составив соответственно 638,7 миллиона рублей, 802,5 миллиона рублей и 812,8 миллиона рублей.

Как сообщают аудиторы, на балансе Росимущества в настоящий момент находятся 11 подведомственных ФГУПов и 104 предприятия без ведомственной принадлежности. Лишь 29 из них активны.

«Управление закрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, на наш взгляд, недостаточно эффективно», — резюмирует аудитор СП Андрей Батуркин.

Кроме того, внимание контролирующее ведомство обращает внимание на «вызывающие сомнение» способы Росимущества сокращать количество ФГУПов, которые зачастую вместо приватизации подвергаются процедуре банкротства либо прекращают свою деятельность. Такое было зафиксировано в 121 случае. При этом не менее пяти предприятий были незаконно переоформлены на третьих лиц, а два объекта были снесены в обход процедуры. «Не способствует снижению доли госсектора в экономике», по мнению аудиторов, преобразование ФГУПов в бюджетные учреждения либо их присоединение к другим предприятиям, что наблюдается на практике.

В СП также отмечают, что нашли в прогнозных планах приватизации убыточные ФГУПы и предприятия с проблемным имуществом. По мнению аудиторов, это «дискредитирует саму идею приватизации». Ранее глава Минфина Антон Силуанов призывал проводить приватизацию более амбициозно, так как ведомства «немного подрасслабились, сидят на своих, даже небольших, долях в компаниях и все хотят ими управлять».

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что законопроект ФАС о реформе ГУПов и МУПов, одобренный ранее президентом Владимиром Путиным, под давлением регионов и Совета Федерации претерпел значительные изменения, утратив ряд первоначальных положений.