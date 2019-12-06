Путин назвал вопрос транзита газа через Украину спором хозяйствующих субъектов

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии заявил, что транзит газа через Украину не зависит от политической конъюнктуры, а является «чисто коммерческим проектом» и «правительство фактически не принимает в нем участие», передает ТАСС.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения», — заявил Путин.

Президент объяснил, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину, но это зависит лишь от коммерческой составляющей: «Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности». При этом от отметил, что благодаря «Северному потоку – 2» российская сторона сможет удвоить объем поставок по балтийскому маршруту.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Путин назвал «бредом» иск «Нафтогаза» и допустил срыв транзита газа через Украину, но заявил, что российская сторона готова «достичь любых соглашений».