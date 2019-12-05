Тысячу подписей за митинг против "превращения Москвы в гетто" передали в мэрию

Вечером в среду, 4 декабря, столичные муниципальные депутаты и просто жители Москвы подали в мэрию коллективное уведомление о проведении митинга против реновации, которое подписали более тысячи человек.

— Это заявка на проведение общегородского митинга в центре Москвы по проблемам планировки в рамках так называемого проекта реновации, — пояснила муниципальный депутат, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы — 2019 Юлия Галямина. — Это уже не первая заявка: нас все время отправляют на окраину города или отказывают. Можно сидеть и жаловаться в соцсетях, а можно попытаться надавить на мэрию тем или иным способом. Сейчас мы пытаемся показать, что уже больше тысячи москвичей готовы стать созаявителями мероприятия. На каком основании чиновники, которых никто не выбирал, отказывают тысяче человек в проведении митинга в центре Москвы, совершенно непонятно. Если столько людей стали созаявителями, значит, десятки тысяч хотят прийти на такой митинг.

Главная причина проведения протестной акции — недовольство не только реновацией, но и политикой Собянина в целом:

— Она приводит к тому, что Москва превращается в одно сплошное гетто, — продолжает Юлия Галямина. — Мы уже имеем районы-гетто, официально признанные таковыми архитектурным сообществом. Мы имеем уплотнение застройки. Число москвичей за время управления Собянина выросло на 1,5 млн, и это не предел: у них в планах по реновации увеличение плотности населения в некоторых районах до 10%, в других — до 60%. При этом все эти проекты не обеспечены ни зелеными насаждениями, ни поликлиниками, ни школами, ни прочей инфраструктурой. То есть Москва становится полигоном для наживы: люди — «новая нефть», и город тоже «новая нефть». Они пытаются выжать максимум из московской земли. Не обязательно даже эти дома продавать — можно просто взять кредиты в банке, а потом сдать этим же банкам, взять эти деньги из бюджета, как они это делают сейчас (в новом бюджете заложены огромные деньги на реновацию). Мы с вами получаем непригодный к жизни город, обогатившихся чиновников и дома, которые никому не нужны. Мы хотим протестовать против этого.

Заявка подана на 15 декабря на 10 тысяч участников.

— Я уверена: если все сделать правильно, придет гораздо больше народу, — считает Юлия. — На митинг против реновации в 2017 году пришло порядка 30 тысяч человек. А сейчас москвичи увидели проекты планировок по реновации, ужаснулись, и, я думаю, на митинг придет достаточно много людей. Отправлять нас на окраину города — нарушение наших конституционных прав, и чиновники должны это четко осознавать. Мы с этим вопросом не смиримся. Невозможно постоянно унижать нас и наше достоинство. Мы здесь живем, и это наш город.

— Митинги запрещать нельзя, и то, что сейчас происходит — это безобразие, — высказался депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, выйдя из мэрии после подачи заявки. — Если слишком сильно закручивать гайки, все обычно плохо кончается. Но я надеюсь, что все закончится нормально.

По словам Юлии Галяминой, если митинг не согласуют сейчас, муниципальные депутаты будут и дальше собирать подписи, подавать заявки и искать иные способы воздействия на власть. Политик не исключила и вариант несогласованного митинга.