Суд обязал Навального удалить из расследования "порочащие" Метельского фразы

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к политику Алексею Навальному, обязав последнего удалить некоторые фрагменты расследования в течение 10 дней, передает «МБХ Медиа».

Суд согласился, что фразы «жулик и вор», «все, что украл в России, складывает за границу» и «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России» порочат честь и достоинство истца.

При этом к Константину Янкаускасу, который также выступал в роли ответчика, за фразу «лидер единороссов — бизнесмен, мошенник и коррупционер» никаких требований суд не предъявил.

Отмечается, что данные о незадекларированном имуществе, которые приводил Навальный в своих роликах, Метельский не оспаривал, а ранее он настаивал, что четыре отеля в Австрии, особняк на Чистых прудах и другую недвижимость «легально и на законные средства» приобрела его 75-летняя мать.

Напомним, что Метельский не смог переизбраться в новый состав Мосгордумы на выборах в сентябре — по версии Навального, из-за поддержанной оппозиционером тактики «умного голосования». При этом ранее экс-депутат заявлял, что «вмешательство» Фонда борьбы с коррупцией в выборы в МГД «тщательно маскировалось», но тем не менее повлияло на их итог.