Беларусь не войдет в РФ ради "плеток, лаптей и безвременья", заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего обращения к депутатам Палаты представителей страны и членам Совета Республики Национального собрания опроверг слухи о вступлении в состав России, передает ИА «БелТА».

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — заявил президент Беларуси. — Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим».

Лукашенко отметил также, что государству незачем лишаться независимости и суверенитета: «Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья».

По словам белорусского лидера, разработка «дорожной карты» по интеграции с Россией уже близка к завершению. Ранее сообщалось, что она будет представлена президентам двух стран в начале декабря.

«Главное запомните: я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», — приводит слова Лукашенко агентство. Отметим, что ранее он заявил о своем выдвижении на выборы на свой шестой президентский срок.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали документ о создании единых Налогового и Гражданского кодексов. Кроме того, накануне белорусский лидер, выступая перед парламентом Сербии, призвал небольшие страны объединяться, чтобы влиять на мировую политику, а не «сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу».