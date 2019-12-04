Российской делегации не выдали визы для участия в международном форуме в США

Посольство РФ в США сообщает, что американские власти не выдали визы членам делегации Федерального казначейства России. Ожидалось, что они примут участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря.

Представители ведомства напоминают, что это уже не первый подобный случай, как утверждалось ранее, не были выданы визы и некоторым членам делегации на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. Отмечается, что в США так и не ответили на запрос по этому поводу.

Ранее также делегация из России аналогичным образом была лишена возможности принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

«Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — говорится в сообщении.

«Примечательно, что страдала не только российская делегация: визы не получили и представители других стран. По существу, в Вашингтоне стали определять, кто может (должен) представлять ту или иную страну», — полагают дипломаты. Они отметили, что надеются на прекращение «порочной визовой практики», а также предлагают «американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды».