Лукашенко призвал небольшие страны объединиться, чтобы их "голос" был слышен

Во время своего выступления в парламенте Сербии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «если крупные государства не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу», передает РБК со ссылкой на БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что «вместе» малые и средние страны способны «сделать гораздо больше на благо наших стран и народов, во имя мира и стабильности».

Президент Беларуси отметил, что в мире увеличивается напряженность, количество региональных конфликтов, а также теряют устойчивость основы глобальной безопасности. По его мнению, все споры необходимо решать мирно, опираясь на международное право, однако все решения, как считает Лукашенко, сейчас осуществляются «с позиции силы». «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — добавляет он.

Белорусский лидер также обратил внимание на Движение неприсоединения, которое, по его словам, существует «формально» и никак не воздействует на крупные государства, несмотря на то, что ранее «эта организация позволила странам так называемого третьего мира заявить о себе на международной арене, донести свой голос до великих держав».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о скандале, развернувшемся в Сербии после публикации видео, на котором предполагаемый сотрудник российского МИДа передает сумку с деньгами, по некоторым данным, агенту сербской разведки.