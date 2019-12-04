Эксперты предсказали высокий результат ЕР на выборах в ГД и риски для СР и КПРФ

Фонд «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) представил доклад «Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 гг.», в котором говорится, что «Справедливая Россия» может не пройти в Государственную думу на выборах в 2021 году, передают «Ведомости».

Чтобы прийти к такому выводу, эксперты проанализировали результаты голосования по партийным спискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 годов. Издание также попросило ряд специалистов, не связанных с ИСЭПИ, прокомментировать выводы доклада.

По прогнозам исследователей фонда, «Единая Россия» может набрать по партийным спискам от 42% до 45% голосов. «В 2019 году "Единая Россия" выступила лучше, чем в кризисном 2018-м, но в следующем году у нее будет немало непростых территорий, и важно увидеть, как она покажет себя там», — считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

При этом политолог Александр Кынев отмечает, что в 2021 году будет увеличиваться явка протестного электората, а значит, снизится и результат единороссов. Как сообщалось ранее, на предстоящие выборы могут допустить множество маргинальных партий, чтобы увеличить показатели ЕР.

Как считают эксперты, КПРФ может набрать 18,02%, в то время как «Коммунистов России» включают в число первых претендентов на прохождение 5% порога, прогнозируя партии результат в 4%. «В условиях, когда лидеры КПРФ пытаются быть евросоциалистами и использовать меньше радикальной антикапиталистической и сталинистской риторики, "Коммунисты России" получают дополнительные голоса за счет электората, для которого это важно», — передает газета слова руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина.

Результат ЛДПР авторы доклада оценили в 13,14%, но отмечают, что на федеральных выборах она обычно получает больше голосов, чем на уровне регионов.

При этом «Справедливая Россия» занимает четвертое место с рейтингом 7,68%. Несмотря на то, что этот результат лучше, чем на выборах в 2016 году (6,22%), успех, как считают эксперты ИСЭПИ, объясняется ростом протестной активности в 2018 году, а последние два года партия демонстрирует явный спад и может не пройти порог в 5%.

Из непарламентских партий близка к этому статусу Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — по оценкам экспертов, они могут набрать 4%. Костин объясняет это названием и тем, что партия «четко попадает в электоральную группу, которая больше всего пострадала от пенсионной реформы».

«Яблоко» (2,9%) и «Зеленые» (2,82%), исходя из доклада, могут попробовать перейти порог в 3%, который позволяет получать госфинансирование.

Ранее Sobesednik.ru писал, что федеральный политкомитет «Яблока» рекомендовал съезду партии трех кандидатов на пост председателя: действующую главу Эмилию Слабунову, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга.