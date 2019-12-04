Депутат от ЕР пожаловался, что "начал худеть" из-за сложностей работы в Госдуме

Депутат от «Единой России» Александр Петров рассказал, что в Госдуме «надо пахать», а идти туда ради служебных квартир и «других понтов» не имеет смысла, передает Znak.com.

По словам Петрова, за пропуски заседаний без уважительной причины предусмотрен «неприлично большой» штраф в 46 тысяч рублей. Он заявил, что за выход на больничный аналогично «наказывают денежно». При этом во время самих докладов, которые иногда длятся «один-два-три часа», нужно находить время, чтобы «успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например поставить укол», а «многим парламентариям в Госдуме уже больше 60 лет», так что к залу заседания специально «подвинули» медкабинет.

Петров также обратил внимание, что он «начал худеть, потому что ничего не успеваем».

По словам депутата, в Госдуме «есть человек», который оповещает парламентариев, чтобы они подошли в зал для проведения голосования.

Кроме того, Петров обратил внимание на предоставляемое служебное жилье, отметив, что «это не то, о чем нужно мечтать». «Вы не были в этих служебных квартирах? Это советское жилье, построенный в 1990-е годы панельный дом. Я в таком доме на ЖБИ [район на окраине Екатеринбурга] прожил 19 лет. Арендованная квартира советского образца. Я зашел туда и сказал: "Это офицерский кубрик"». По его словам, в таких квартирах «раздражает» простыня со штампом и даже матрац поменять нельзя, так как «комиссия все проверяет».