"Справедливая Россия" выступила против закона о домашнем насилии

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что они не поддержат закон о домашнем насилии, опасаясь появления в России ювенальной юстиции, передает «Интерфакс».

«Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашей стране, главная цель, в конце концов, — изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в однополые семьи за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте», — заявил он.

По его словам, декриминализация семейного насилия была ошибкой, но за новый закон «Справедливая Россия» голосовать не будет, пока не поменяется его суть, «чтобы ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришел в нашу страну».

Ранее Sobesednik.ru писал, что правозащитная организация «Зона права» направила в Совет Федерации отзыв на закон о домашнем насилии, в котором призвала обратить внимание на международные практики по данному вопросу.