Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой

Кремль расценивает закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства, для реализации на российском рынке как «антимонопольную деятельность», передают «Ведомости».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объяснив также, что «это абсолютно не тождественно слову "отгораживаться"».

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, он вступает в силу уже с 1 июля 2020 года. Документ также известен как «закон против Apple» из-за возможности ухода компании с российского рынка в случае его принятия, о которой в корпорации заявляли ранее.

В конце ноября после принятия законопроекта в третьем чтении Госдумой ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров РАТЭК обращалась к Путину с просьбой не подписывать этот закон из-за вероятных проблем в области конкуренции и общего ущерба отрасли. Они также отмечали, что он противоречит международным нормам.

Отмечается, что конкретный перечень устройств в документе не прописан, позднее его утвердит Правительство.