Вокруг границ РФ создадут сплошное радиолокационное поле для защиты от ракет

Пуски крылатых ракет и подъем в воздух боевой авиации начнут отслеживать с помощью радиолокационного поля на границах РФ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, вокруг границ России в скором времени создадут сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», которые способны отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тысячи километров от западных и южных границ России. Это позволит обеспечить время на отражение возможного удара по объектам на территории страны.

Первая такая станция 1 декабря заработала в Мордовии. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — сообщил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Напомним, выступая на заседании Совета безопасности, президент России Владимир Путин заявил, что до 2033 года страна должна нарастить качественные и количественные характеристики вооружения и техники.