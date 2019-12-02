Российскую бронемашину подорвали самодельной бомбой в провинции Алеппо

Российские военные получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва их бронемашины в Сирии. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, когда военные разведывали маршрут для российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран в провинции Алеппо.

Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования бронеавтомобиля, в результате чего само транспортное средство получило повреждения, а находившиеся внутри российские военные — легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих ничего не угрожает, добавили в Минобороны.

Напомним, что российская военная полиция начала патрулирование в Сирии после саммита Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, где мировые лидеры договорились о совместном контроле за выводом курдских подразделений.