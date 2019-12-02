Россия "охотно разрешила Цемаху" уехать в ДНР, считают в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов считает, что российская сторона отказалась выполнить их просьбу о задержании экс-командира противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, которые ранее был передан России в рамках обмена заключенными, сообщает «Новая газета» со ссылкой на сайт ведомства.

Цемах является ключевым свидетелем по делу о крушении над Донбассом малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. При этом отмечается, что Нидерланды не могли помешать Украине передать его России, но следственная группа предварительно допросила его в Киеве.

19 ноября Москва ответила, что это невозможно из-за отсутствия информации о том, что Цемах находится в России. По данным СМИ, он был на востоке Украины, откуда не может быть выдан.

«Прокуратура пришла к выводу, что Россия охотно разрешила Цемаху покинуть Российскую Федерацию и отказалась выполнить просьбу Нидерландов. В соответствии с Европейской конвенцией о выдаче она была обязана это сделать», — говорится в релизе. При этом на начале слушаний по делу МН17, запланированных на 9 марта, это не отразится.