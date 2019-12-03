Бывшая жена короля Малайзии: Я – мама принца, а папа наш потерялся

Экс-жена короля Малайзии уверена, что рано или поздно тот одумается...

После громкого развода модель и бизнесвумен постоянно приглашают в ток-шоу рассказать свою историю, однако 26-летняя девушка не торопится вываливать грязное белье перед общественностью. Нашему корреспонденту Оксана рассказала, как смогла встать на ноги после развода, каким образом сбрасывала набранные за беременность тридцать килограммов, а также как к ней относятся жители Малайзии.

С Оксаной Воеводиной мы встретились на премии «Лидеры мнений – 2019». Девушка выглядела прекрасно. Несмотря на свой прошлый образ жизни, где частым делом были тусовки в клубах, яркие фотографии в купальниках, Оксана держалась очень скромно.

– На сегодняшний день моя цель – воспитать сына хорошим человеком, а также преуспеть в бизнесе, – начала наш разговор Оксана. – Я бы очень хотела, чтобы у моего сына вскоре появился отец, неважно, биологический или другой. Для ребенка очень важно иметь отца. Я много работаю, веду несколько проектов в Москве и за рубежом. Основное дело – это бренд косметики на основе йода. Живем мы в Москве вместе с мамой и няней, она у нас круглосуточно. Несмотря на занятость, я все свободное время провожу с Леоном, каждый день влюбляюсь в него все больше. Только сейчас, когда стала мамой, поняла свою маму. Появилась благодарность к родителям. Я повзрослела лет на десять.

– Каково это – остаться одной, как справиться без мужского плеча?

– Я всегда была самостоятельной, знала, что смогу все сама. Если бы не была уверена в себе, не рожала бы ребенка. Никто ни от чего не застрахован, можно выйти замуж за обычного человека, который через десять лет станет президентом благодаря своей женщине, а можно выйти замуж за короля и идти на работу. Самое важное – это понимать, что наличие ребенка – ответственность, которая на твоих плечах до конца дней. У меня сейчас серьезный тайм-менеджмент, график встреч расписан на месяцы вперед. Эта ситуация дана мне не просто так, она меня закалила, дала больше сил. Развод – это возможность начать все с чистого листа. Конечно, я не сразу так думала, и у меня был тяжелый период. А у кого нет? Мы все люди, тут нет ничего зазорного. Да, я страдала, мне было очень плохо, только пару месяцев назад я более-менее пришла в себя и появилась надежда на светлое будущее.

– С родов прошло всего полгода, а вы в прекрасной форме, расскажите секрет.

– За беременность я набрала порядка тридцати килограммов, были сильные отеки. Я вернула свой вес за три месяца. Сижу на особой диете по группе крови – у меня третья. Смотрю, какие продукты мне можно, ими и питаюсь.

– Как вы реагируете на неприятные сообщения в соцсетях? Сначала обсуждали, что вы вышли замуж не по любви, в силу возраста супруга, теперь злорадствуют, что остались у разбитого корыта...

– Пусть эти люди сами попробуют хоть за кого-то замуж выйти. Это все от безделья, таким людям нечем заняться, вот и пишут. Вот у меня никогда не возникало желания зайти к кому-то на страницу и писать там гадости. Я не отвечаю на подобного рода сообщения, у меня на странице параллельно сидит подруга, она отвечает. Я веду свою страницу, я – мама принца. За мной следят и в Малайзии, там у меня большая поддержка. Я там – как принцесса Диана. Папа наш потерялся, конечно, но рано или поздно он все поймет.

– Вы будете позволять ему общаться с сыном, если он пожелает?

– Я считаю, что это не мое дело, а дело сына и его отца. Ни способствовать, ни препятствовать я не буду. Я думаю, сын вырастет и они с отцом все сами уладят.

– Вас наверняка зовут выступить в ток-шоу, почему мы еще вас там не видели?

– С ток-шоу зовут давно, но я пока никак не реагирую. А зачем? Начнут полоскать грязное белье. Даже если его нет, найдут. У меня в приоритете не пиар, а моя занятость, карьера. Хочу пиариться как бизнесвумен, как блогер, но никак не на ток-шоу.