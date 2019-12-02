Конашенков обвинил NYT в публикации "фейка" с "мошенниками из "Белых касок"

Опубликованные NYT записи не могут быть настоящими переговорами пилотов в Сирии, следует из комментария Минобороны РФ.

Напомним, ранее американская газета The New York Times сообщила о бомбардировке, которую якобы провел российский истребитель 16 августа в окрестностях города Хасс на северо-западе Сирии, где располагался лагерь беженцев. В качестве доказательств в материале приводились видеозаписи последствий бомбардировки и аудиозаписи переговоров, соотнесенные со временем удара. В материале газеты указывалось, что журналисты потратили «месяцы» на перевод «тысяч» полученных ими аудиозаписей и расшифровку используемой в них терминологии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал опубликованную New York Times информацию «фейком» (его комментарий распространил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ). Он заявил, что «передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире».

Конашенков также охарактеризовал кадры предполагаемых последствий бомбардировки, использованные в материале New York Times, как «видеоролик неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», и назвал саму организацию «Белые каски» «приспешниками террористов».