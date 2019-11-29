Зеленский подписал закон о реформе воинских званий для совместимости с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий в украинской армии звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины, передает ТАСС.

Документ устанавливает воинские звания в соответствии с образцом стран НАТО. Вместо них будут введены позиции штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины и главного мастер-старшины, а вместо термина «полк» будет использоваться слово «бригада».

Такое решение может быть связано с реализацией нормы о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины», закрепленной в Конституции государства, а также с Военной доктриной, которая подразумевает обеспечение к 2020 году полной совместимости ВС Украины и НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени военно-политического союза призвал расширить военную помощь Украине. Также в своем интервью он заявил, что решение от 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО, «поддерживаем мы [страны — участницы НАТО] все», хотя «в Альянсе есть разные мнения относительно членства Украины [в НАТО]». При этом он заявил, что не хочет давать оценок относительно сроков этого процесса.