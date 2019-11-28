Светлана Прокопьева полагает, что следователи взломали её рабочий телефон

Журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заявила, что следователи взломали её служебный телефон, сообщает «Север.Реалии».

«Они смогли прочитать мою переписку вплоть до 6 февраля — на следующий день после обыска я просто поменяла пароли. Личный телефон вскрыть не смогли и вернули, а этот вскрыли и оставили в вещдоках. Хотя все то же самое они увидели бы и на [изъятом во время обыска] компьютере, потому что мессенджеры все синхронизируются», — рассказала Прокопьева.

По словам журналистки, знаковым это событие не является, так как всё следствие она считает «полным абсурдом». Она отмечает, что в переписке содержалось обсуждение, куда направить материал для экспертизы из-за чего следователи «будут считать, что это "заказная экспертиза", с "нужным" результатом». Напомним, ранее СПЧ направил прокурору заключение «Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам», в котором говорится, что высказывания Прокопьевой не содержат в себе признаков оправдания терроризма.

Прокопьева также ранее рассказала о двух тайных свидетелях, которые приписали ей радикальные взгляды, нелюбовь к власти и призывы к массовому протесту. Также один из них, как утверждается, рассказал, что сотрудники «Эха Москвы в Пскове» условились говорить, что не видят в тексте журналистки оправдания терроризма.