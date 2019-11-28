США сократит финансирование НАТО почти на 30% за счет других участников альянса

По данным источников телеканала CNN в Министерстве обороны США, администрация президента Дональда Трампа сократит финансирование НАТО с 22% от общей доли до примерно 16%. Издание уточняет, что разница будет распределена между другими странами-участницами альянса.

«Союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно новой формуле, сумма вложений для большинства европейских союзников и Канады увеличится, тогда как доля США снизится. Такое решение отражает приверженность союзников альянсу, а также более справедливое распределение финансового бремени», — пояснил изданию представитель НАТО.

Решение, по словам источника, принято на этой неделе и, по версии CNN, носит символический характер, так как сумма в 2,5 миллиарда долларов для альянса — сравнительно небольшая потеря, которая никак не связана с обязанностью стран-участниц расходовать на оборону не менее 2% своего ВВП.

Накануне Sobesednik.ru писал о докладе, подготовленном аналитическим центром «Королевский Объединённый институт оборонных исследований», в котором говорилось, что армия Великобритании в случае конфликта не сможет оказать достаточного сопротивления российским вооруженным силам.