Штаб Навального нашел служебные "секретные коттеджи" депутатов МГД от ЕР

Штаб политика Алексея Навального в Москве заявил о предоставляемых 16 депутатам действующего и предыдущего созыва Московской городской думы служебных «секретных коттеджей» площадью до 260 квадратных метров в Одинцово, в районе озера Паулюса и на территории возле элитного поселка Довиль, обращают внимание «Открытые Медиа».

По их данным, коттеджи, которые построены на территории ликвидированного в 2010 году дома отдыха «Озера» находятся на балансе ГБУ «Финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы». При этом отмечается, что юридически фирма занимается «материально-техническим обеспечением деятельности мэра Москвы, иных членов правительства Москвы».

Депутат МГД от «Единой России» Кирилл Щитов отказался комментировать эту информацию, уверив, что другие упомянутые в расследовании депутаты поступят также, а «все разъяснения даст» пресс-центр Думы. «Я думаю, что ответ вы получите общий, в том числе и про меня», — предполагает он.

Депутат МГД от партии КПРФ Елена Шувалова заявила, что в после её избрания в городской парламент в 2014 году ей также поступило предложение на такое жилье, а курировала этот вопрос лично заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова, которая занимается вопросами внутренней политики региона.

Кроме того, представители московского штаба Навального рассказали, что услуги по ремонту, уборке территории «секретных коттеджей» и химчистке мебели закупаются через госуслуги. Таким же образом производится содержание боулинга и чистка бассейнов. Перечень соответствующих госзакупок сотрудники штаба представили в виде списка.