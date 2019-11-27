Путин и Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Париже

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на грядущей встрече «нормандской четверки» в формете тет-а-тет, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», — заявил Ушаков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как крайне сложные.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что на встрече состоится разговор президентов четырех стран, а все остальные вопросы пока обсуждаются, писали «РИА Новости».

Встреча состоится 9 декабря в Париже. Помимо глав государств Украины и России в разговоре примут участие президенты Франции и Германии.

Источники «Коммерсанта» заявляют, что вероятность двусторонней встречи Путина и Зеленского близка к 100%.