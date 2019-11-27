Комиссия ГД изучит найденные ею "лагери" для подготовки лидеров протестных акций

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ сконцентрируется на обнаруженных ею ранее финансируемых из-за рубежа центров подготовки лидеров несанкционированных акций протеста, передает «Интерфакс».

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, депутаты «не заинтересованы» в работе таких лагерей. Он также назвал политические акции, к которым людей, как утверждается, готовят, «несанкционированными» и «незаконными». Пискарев уверен, что «нездорово все это, когда на зарубежные деньги готовятся лидеры незаконных политических акций, таких как несанкционированные митинги, противостояние между молодёжью и органами правопорядка, подстрекательство к противодействию».

Пискарев также заявил, что в целях «защита безопасности наших граждан» планируется разработать законопроект, который будет препятствовать такой деятельности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в комитете рассматривают возможность внесения в уголовное законодательство наказаний за подобные действия.

При этом конкретных данных по поводу обнаруженных депутатами «лагерей» не приводилось, однако член комиссии Адальби Шхагошев описывал их как «виртуальные» лагери, где происходит «концентрация протестных мыслей в соцсетях, не имеющая географического обозначения».