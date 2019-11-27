Apple признал Крым российским, но не отображает это с территории полуострова

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что компания Apple признала полуостров Крым и Севастополь территорией России. Соответствующие правки были внесены в продукты компании, пишет «Интерфакс».

Переговоры с компанией длились с весны 2019 года. Российская сторона напоминала Apple, что по законодательству страны обозначение территории Крыма как украинской земли является уголовным преступлением. Директора ООО «Эппл Рус» Виталия Морозько приглашали в Госдуму для беседы по поводу «некорректного отображения» географических названий на карте устройств Apple.

«Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад», — заявил Пискарев в общении с журналистами. Ранее в процессе переговоров с Госдумой компания убрала упоминания Украины на обозначенной территории, но не поставила там же упоминание России.

Глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин отметил, что взаимопонимание было достигнуто без административного давления на Apple.

«Крым.Реалии» уточняют, что в самом регионе в приложении Apple территории Севастополя, Симферополя и Керчи не отмечаются принадлежими ни к России, ни к Украине. Изменения видны в приложении при пользовании им в Москве.