Английские аналитики не верят в возможность сдержать Россию британской армией

Аналитический центр «Королевский Объединённый институт оборонных исследований» подготовил доклад, в котором говорится, что британская армия не сможет противостоять российской в случае открытого конфликта, передает «Русская служба Би-би-си».

Официально доклад будет опубликован 29 ноября в преддверии встречи лидеров НАТО в Лондоне, однако, по информации издания, в нем говорится, что у британских войск и других войск НАТО может не хватить боеприпасов и транспорта. По мнению экспертов, выходом может стать срочная модернизация или отказ от договора, запрещающего государству использовать кассетные бомбы.

В Минобороны Великобритании на это ответили, что не намерены вести войну в одиночку, но готовы взять на себя ведущую роль в предполагаемом противостоянии. В августе ведомство также опубликовало данные, из которых следует, что последние девять лет численность британских войск падает.

В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что военное превосходство НАТО над Россией утрачено и теперь в блоке работают над новой стратегией. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что НАТО находится в коматозном состоянии.

При этом накануне газета «Известия» со ссылкой на Reuters сообщала, что Турция намерена блокировать одобрение военного плана альянса на случай нападения России.