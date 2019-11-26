Три человека пострадали при разгоне митинга с помощью водометов в Тбилиси

28 человек задержаны и трое пострадали во время разгона митинга оппозиции в Тбилиси, пишет Sputnik со ссылкой на МВД Грузии.

Задержанных обвиняют либо в мелком хулиганстве, либо в неподчинении законному требованию полицейского. В частности, был задержан один из лидеров протеста Григол Вашадзе.

В планы протестующих входило пикетирование здания парламента в ночь с понедельника на вторник, чтобы с утра 26 ноября не дать провести правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» пленарное заседание.

С поддержкой демонстрантов выступили представители оппозиционных партий, которые бойкотировали ведущую политическую силу. Некоторые из них присоединились к демонстрантам с первого дня протестов, 14 ноября.

Ночью полицейские применили водометы для того, чтобы оттеснить демонстрантов от здания законодательного органа, пишет РБК со сслыкой на Reuters.

Это не первая попытка ограничить доступ депутатов к парламенту со стороны оппозиционеров. Неделей ранее протестующие повесили на двери здания замок.