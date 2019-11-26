Матвиенко выступила за снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку уменьшения налогов на средний и малый бизнес, отметив, что «налоговое администрирование сейчас очень на хорошем уровне».

«Я бы малый и средний бизнес если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то по крайней мере существенно бы сокращала налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. У нас пока не очень хорошо обстоят дела с развитием малого и среднего бизнеса, мягко скажу», — приводит её слова ТАСС.

При этом она не видит оснований для частого изменения налогового законодательства, а «если и менять налоговые правила, то в сторону снижения налогов, но разумного и взвешенного». По её мнению, подобные действия могут «сделать более привлекательным деловой, инвестиционный климат».

РИА Новости отмечают также, что Матвиенко призвала задуматься над снижением налогов в отраслях экономики, в которых она избыточна.