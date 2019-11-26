ЕСПЧ присудил Лимонову €19,5 тысяч из-за штрафа после слов о Лужкове в 2007 году

Европейский суд по правам человека обязал выплатить писателю и политику Эдуарду Лимонову более 19 500 евро за нарушение его права на свободу слова после высказывания о экс-мэре Москвы Юрии Лужкове.

«Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Эдуарда Лимонова против Юрия Лужкова, признав, что в отношении Эдуарда Лимонова были нарушены положения ст. 10 Конвенции [свобода выражения мнения], присудив ему в качестве компенсации €11700 в счет компенсации материального вреда и €7800 в счет компенсации морального вреда. Решение окончательное и не может быть обжаловано в Большой палате ЕСПЧ», — приводит ТАСС слова его адвоката Дмитрия Аграновского.

Уточняется, что решение принято в связи с вердиктом Бабушкинского суда Москвы, который в 2007 году обязал Лимонова и медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (в эфире которой было сделано заявление) выплатить по 500 тысяч рублей из-за высказывания о том, что московские суды подконтрольны Лужкову. Как уточняет сама радиостанция, Лимонов тогда собирал сумму мелкими монетами.