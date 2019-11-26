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Погибшие в Неноксе: жертвы "самозащиты"

Политика
03:05, 26 ноября 2019
«Собеседник» №45-2019

Владимир Путин высказался о произошедшем ещё в августе // стоп-кадр: Youtube
Владимир Путин высказался о произошедшем ещё в августе // стоп-кадр: Youtube

Больше трех месяцев понадобилось Владимиру Путину для того, чтобы встретиться с семьями погибших сотрудников «Росатома». Сам он к вдовам и матерям не поехал, а принял их в Кремле.

«Прежде всего это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования», – начал президент. Почему для этого у него не находилось времени раньше, неизвестно.

Трагедия со взрывом на полигоне под Северодвинском произошла еще в начале августа. После этого Путин отдыхал в Сибири, встречался с политическими лидерами, посещал байк-шоу «Ночных волков» и ходил на спектакль.

Удивительно, что в столь плотном графике окно для встречи с родственниками погибших вообще образовалось. Хотя, по словам самого президента, атомщики посвятили себя важной государственной задаче – трудились над «не имеющим мировых аналогов» оружием.

Несмотря на смерти людей, работа над секретным проектом будет продолжена, пообещал глава государства. По его словам, Россия будет совершенствовать оружие, «несмотря ни на что». А погибшими «мы все гордимся и всегда будем помнить о них».

Безусловно, Путин говорит о том, что разработка передового вооружения позволит обеспечить мир для будущих поколений. И само собой подразумевается, что использоваться оно будет только в оборонительных целях и для сдерживания вероятного противника.

Но какое государство в современном мире признается, что вынашивает агрессивные планы? Это в древности были открытые империи-завоевательницы. В наше время – все жертвы, вынужденные бомбить чужие города и вести войну «на дальних подступах» исключительно в целях самозащиты.

И почти любое государство, хоть российское, хоть американское, такие мелочи, как человеческие жизни и миллиардные траты, на пути к мечте о сверхоружии не остановят.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2019 под заголовком «Жизнь за оружие».

 

Теги: Путин

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Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС

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Государство – хоть российское, хоть американское – на пути к мечте о сверхоружии не остановят такие мелочи, как человеческие жизни и миллиардные траты

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я искренне и душевно понимаю всех, кому Владимир Путин кажется добряком: дескать, мог бы всех этих врагов народа одним шлепком смести, но терпит!

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