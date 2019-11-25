Лукашенко призвал ЕС избежать "предварительных условий" для сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто заявил о заинтересованности страны в сотрудничестве с Европейским союзом, желании ускорить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры, передает «БелТА».

«Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует», — приводит слова Лукашенко агентство. Он также подчеркнул, что в этом вопросе «желательно не ставить никаких предварительных условий».

Лукашенко отметил, что процветание, мир и спокойствие региона в общих интересах, ведет к «снижению напряженности и укреплению добрососедства».

«Вы видите, что вокруг нас творится. И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу. Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире», — считает глава Беларуси.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Александр Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на шестой президентский срок.