Китай исключил отделение Гонконга после победы сторонников демократии на выборах

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Гонконг останется принадлежать Китаю вне зависимости от результатов выборов.

Как передает «Интерфакс», такое заявление китайский министр иностранных дел сделал в связи с победой сторонников демократии на прошедших в воскресенье в Гонконге выборах: по состоянию на 6:00 утра (01:00 по Москве) 25 ноября, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов в местных советах (более 300 из 452 мест).

«Это еще не окончательный результат. Давайте дождемся окончательного результата, хорошо? Однако ясно, что независимо от того, что происходит, Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая», — прокомментировал эти данные глава МИД КНР Ван И, подчеркнув, что «любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом».

Напомним, выборы состоялись в условиях напряженности из-за массовых протестных выступлений, продолжающихся в Гонконге с июня текущего года. Причиной протестов послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в Китай подозреваемых в совершении преступлений. В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми, уже политическими требованиями.