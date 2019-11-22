Путин велел повысить процент новейшего оружия в силах ядерного сдерживания

Президент Владимир Путин заявил, что до 2033 года Россия должна увеличить количество боевых роботов и ядерного оружия.

Об этом российский лидер заявил на заседании Совета безопасности, посвященном новой госпрограмме вооружения, передает «Интерфакс». По словам Владимира Путина, до 2033 года страна должна нарастить качественные и количественные характеристики вооружения и техники.

«Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружие и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, в том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем — оружия, основанного на "новых физических принципах", а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — пояснил президент.

Глава государства также добавил, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен быть доведен до 70% и не должен опускаться ниже, а в силах ядерного сдерживания — превысить этот уровень.

Напомним, вечером в четверг, 21 ноября, Владимир Путин встретился в Кремле с родными погибших при взрыве сотрудников полигона под Северодвинском. В ходе встречи президент рассказал, что в Неноксе испытывали «передовое и не имеющие мировых аналогов оружие», которое призвано обеспечить мир, «суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед».