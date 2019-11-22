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Политологи советуют власти перейти от запретов и агрессии к "доброй" повестке

Политика
12:12, 22 ноября 2019

Фонд «Петербургская политика» опубликовал доклад на тему «Концепция доброй власти», в котором говорится, что «образ власти теряет прежние ниши», а новый образ «слабо соотносится с контекстом общественных запросов и текущих вызовов», обращает внимание «КоммерсантЪ».

По мнению авторов, власть перестает казаться обществу «защитником», а «текущие практики» власти идут вразрез с её восприятием как «гаранта правил игры». Эксперты считают, что «на первой план выходит образ сильной, доминирующей, всемогущей, наступающей, агрессивной, закрытой власти». 

Они считают, что образ «злой» власти создает контраст между уровнем агрессии среди населения и повесткой, увеличивает среди граждан «тревожность и неуверенность», «размывает грань между реальными и мнимыми инициативами», «усиливает внутреннее напряжение в человеке, группах, бизнесе» и воздействует «невротически» на людей, «уязвимых для репрессивной повестки». Также по мнению фонда, появляется возможность «противопоставить "доброе" общество "злой" власти», разрыв между которыми, судя по опросам фонда «Общественное мнение», увеличивается.

Называются четыре «очевидных сценария» поведения представителей власти в подготовке к выборам 2021 и 2024 годов. «Замораживание» ситуации с последующими подъемом рейтинга власти к дню голосования, «нагнетание ожиданий углубления негативизма и принятие ответных радикальных шагов по нагнетанию социального оптимизма по сценарию 2014 года», внутрикорпоративное самоубеждение в «позитивном тренде» и «планомерная» корректировка позиционирования власти.

Исходя из последнего сценария, авторы отмечают существующие тренды на «таяние» востребованности агрессии на телевидении и активное использование «"добрых" брендов» маркетологами. В риторике же самой власти эксперты отмечают популярность «добра», что, по их мнению,  «ритуально и часто воспринимается только как элемент декорации».

В качестве «напрашивающихся шагов» политологи призывают отказаться от «наиболее спорных и абсурдных» запретов, прекратить распространение «темы наказаний» на различные социальные группы, «дозировать повестку» с запретами и наказаниями в медиа и в реальной практике, а также проработать возможность предоставления населению «пряников… вне контекста "вечных" социальных запросов».

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