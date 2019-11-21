Песков не стал исключать участие Путина в суде по иску Навального и ФБК

В Кремле прокомментировали обращение Алексея Навального и сотрудников ФБК в суд с иском к Владимиру Путину.

Ранее Sobesednik.ru писал, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и еще порядка десяти его единомышленников подали иск к Владимиру Путину, которого они считают организатором уголовного преследования, ведущегося в отношении ФБК.

Как передает ТАСС, комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет четкой позиции по поводу поданного Навальным иска. «Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать», — сказал он.

При этом представитель Кремля не стал исключать возможного участия в суде самого главы государства или его представителей. «Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть», — пояснил Песков, добавив, что «сейчас говорить не о чем».