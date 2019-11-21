Навальный подал иск к Путину за "беззаконие" по делу об отмывании денег в ФБК

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и еще десять сотрудников ФБК подали в суд на президента России.

Об этом Навальный сообщил в своем блоге. По словам оппозиционера, иск, который ФБК подает к Владимиру Путину, связан с так называемым делом об отмывании денег. Алексей Навальный и его соратники убеждены, что именно российский президент стоит за организацией данного уголовного преследования, чем нарушает свою обязанность выступать гарантом Конституции.

«Мы-то по закону себя ведем. И делаем то, что по закону должно быть предметом судебного спора в Прекрасной России Будущего. Мы ходим зафиксировать юридический факт: Мы возлагаем вину на абсолютное и демонстративное беззаконие по "делу ФБК" на Путина лично. Мы готовы отстаивать эту позицию в суде и в независимом суде мы ее докажем. Действия Путина по организации этого незаконного политически мотивированного преследования должны быть расследованы, и они рано или поздно будут расследованы», — пишет Навальный, отмечая, что данный иск не следует считать политическим высказыванием.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег в ФБК по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») было возбуждено 3 августа 2019 года. Однако за несколько месяцев с момента возбуждения дела не было названо ни одного подозреваемого в совершении указанного преступления. При этом СК регулярно проводит в рамках данного уголовного преследования следственные действия, в том числе масштабные обыски в штабах Навального по всей стране. Так, 12 сентября силовики обыскали штабы Навального и ФБК, а также дома координаторов, волонтеров и даже их родственников в 41 российском городе.

Кроме того, 9 октября Минюст России объявил о внесении ФБК в список иностранных агентов из-за якобы получаемого фондом иностранного финансирования.