Госдума приняла "закон против Apple" о предустановке российского ПО на смартфоны

Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфонах, компьютерах и смарт-телевизорах, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу с 1 июля 2020 года продажа перечисленного оборудования без российского ПО будет запрещена. Как отмечает издание The Bell, неформально его назвают «законом против Apple», а сама компания уже предупреждала, что может уйти с российского рынка.

«Если такой закон будет принят, производители устройств на iOS и других закрытых операционных системах вполне могут уйти с российского рынка, они уже говорили об этом. Для них Россия — не самый большой рынок, и они не будут из-за него менять свою политику. В итоге все их устройства будут попадать в Россию непрозрачным путем, а от этого пострадают и государство, и пользователи», — высказывался по этому поводу представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. Такие опасения поддержали и в Минэкономсвязи, выступив против принятия законопроекта.

При этом авторы документа объясняли, что эта мера поможет поддержать отечественных производителей. «Граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ», — приводит «КоммерсантЪ» слова из сообщения Госдумы.