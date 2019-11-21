Google ограничит политическую рекламу в возможностях таргетинга

Компания Google заявила об ограничениях на таргетирование политической рекламы в своих сервисах, обратили внимание «Ведомости». Ранее о такой возможности сообщала газета The Wall Street Journal.

Теперь при размещении там политической рекламы можно определить свою целевую аудиторию лишь по трем параметрам: пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса.

В релизе компании говорится, что такие изменения связаны с важностью сохранения доверия к демократическим процессам во всем мире, а также к политической рекламе, размещаемой на их сервисах.

Google подчеркивает, что ни один рекламодатель не должен распространять с их помощью «глубокие фейки» («deep fakes») или заведомо ложные тезисы вроде информации о цене той или иной должности или о смерти кандидата.

Новые условия размещения рекламы будут введены в Великобритании в течение недели, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут введены в странах Евросоюза, а с января 2020 года — по всему миру.

Ранее Twitter полностью запретил политическую рекламу в своей соцсети. Марк Цукерберг заявил, что Facebook не станет запрещать её, чтобы люди могли свободно высказывать свое мнение, а Instagram внес в договор с блогерами, деятельность которых он финансирует, запрет на размещение в их постах информации о «социальных проблемах, выборах или политике».