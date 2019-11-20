Власти Ирана отрицают данные о десятках убитых демонстрантов

Президент Ирана Хассан Роухани на заседании кабинета министров назвал подавление массовых протестов в стране «победой над заговором врагов», передает «Радио Свобода».

Массовые демонстрации проходили в Иране в связи с повышением цен на топливо. Во время протестов власти отключили во всей стране доступ к Интернету. Правительственные СМИ утверждали, что среди митингующих множество людей с двойным гражданством, а также граждан Турции и Германии.

Правозащитники из Amnesty International со ссылкой на очевидцев сообщают, что в 20 городах при разгоне демонстраций убиты не менее 106 человек и порядка тысячи граждан задержаны. В ООН говорят о десятках погибших. В Иране эти данные отрицают, но своих сведений не приводят.