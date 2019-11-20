В Госдуме предложили поднять минимальный возраст депутатов до 70 лет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание молодым депутатам за опоздания на заседания нижней палаты парламента.

«Обращаю внимание, что в зал подтягиваются самые молодые депутаты, Власов Василий пришел. Обратите внимание», – цитирует Володина агентство «Москва». В качестве позитивного примера спикер привел заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Геннадия Онищенко, который «мог бы не ходить», поскольку «все знает», но тем не менее присутствует на заседании.

Володин отметил, что Россия – «единственная страна, где такие молодые депутаты». По его словам, в других странах «младше 70 лет нет никого в парламенте».

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, комментируя ситуацию, предложил законодательно установить минимальный возраст депутата парламента. «Может быть, поручить профильному комитету, чтобы разработали законопроект о поднятии минимального возраста депутата до 70 лет», – сказал он.

Володин в ответ на это заявил, что если депутаты не будут ходить на заседания, «то этим все и закончится».