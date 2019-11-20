Российским банкам рекомендовали лучше следить за потенциальными коррупционерами

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о рекомендации FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) банкам проводить более тщательную проверку на предмет связи компаний с «политически значимыми лицами», сообщает «КоммерсантЪ».

Под «политически значимыми лицами» понимаются действующие и бывшие госслужащие, руководители госкомпаний, политики и люди из их окружения. В практике других стран в окружение входят партнеры по бизнесу, друзья и юристы, при этом, как указывал Всемирный банк, срока давности здесь быть не должно. Как отмечает в комментарии «Ведомостям» заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов, в России в эту категорию попадают лишь должностные лица и их родственники. При этом он отмечает, что конечные выгодоприобретатели часто так и остаются неизвестны.

Банки должны проверять таких клиентов на возможность конфликта интересов при открытии счета, а также отслеживать их подозрительные транзакции на предмет коррупции, отмечает старший юрист налоговой практики BCLP Юрий Куликов. При обнаружении таких операций банки должны передавать эти данные в Росфинмониторинг.

При этом в замечаниях FAFT говорится, что при проведении подобных проверок российские финансовые институты чересчур полагаются на ЕГРЮЛ, а закон и вовсе не предусматривает инструментария для определения принадлежности лиц к «политически значимым лицам», считает управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte Александр Соколов. По информации заместителя руководителя НСФР Александра Наумова, на практике банки получают информацию для проверки из разных источников от анкет самих клиентов до коммерческих баз данных и открытых источников, хотя Центральный банк РФ рекомендовал использовать в этих целях российские и иностранные коммерческие ресурсы.

«Не дело банков выступать в качестве каких-то следственных органов и самим выявлять неочевидные вещи, связанные с бенефициарами и потенциально коррупционными схемами», — пояснил партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

По словам Ливадного, официальный отчет о проверке появится лишь в декабре, однако Россия по его мнению, может рассчитывать на высокую оценку. Также сообщается, что ЦБ и Росфинмониторинг в 2020 году создадут для банков «дорожную карту», которая регламентирует сферу борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.