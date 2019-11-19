В Украине пообещали не продавать россиянам землю "ни при каких обстоятельствах"

В окружении президента Украины разъяснили механизм работы закона, запрещающего иностранцам покупать украинские земли.

Как передает «Интерфакс», речь идет о принятом Верховной Радой в первом чтении 13 ноября законопроекте, который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. При этом в случае принятия инициативы до 2024 года покупка сельхозземель Украины будет запрещена юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без гражданства.

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко объяснил, что теперь если среди основателей украинских компаний, покупающих в стране землю, окажутся иностранцы, то такая недвижимость будет изъята в пользу государства с помощью механизма спецконфискации. По его словам, в законе будет четко прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, проживающие на территории страны. При этом вопрос о продаже земель россиянам не может подниматься вовсе.

«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана», — пояснил Лещенко, добавив, что украинское общество не принимает продажу земли иностранцам.